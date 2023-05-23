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Псковича осудили по трём статьям за распространение запрещённой в РФ идеологии

Противоправную деятельность ранее судимого за публичное оправдание терроризма жителя Псковской области пресекли сотрудники управления ФСБ России по региону. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Мужчина, являясь сторонником запрещённой в России Древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов, на видеохостинге Youtube размещал видеозаписи, с помощью которых активно распространял идеологию указанной организации.

Житель Псковской области призывал к совершению преступлений экстремистской направленности, к совершению насильственных действий в отношении первых лиц государства, сотрудников правоохранительных структур, к изменению конституционного строя Российской Федерации и к нарушению территориальной целостности страны. С упомянутыми видеозаписями ознакомилось значительное количество пользователей, подчеркнули в управлении.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого принято решение о ликвидации или запрете деятельности), частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафа в размере 700 тысяч рублей, ограничения свободы сроком на один год. Также жителя Псковской области лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на срок три года.

Приговор вступил в законную силу.

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