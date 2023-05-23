Горячая линия по вопросам взыскания алиментов пройдёт в Псковской области

10:28, 23 мая 2023, ПАИ

Для псковичей 24 мая организуют горячую линию по вопросам, касающимся взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей и иным вопросам материнства и детства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Граждане смогут получить консультацию от специалистов по вопросу взыскания алиментов в Пскове и Псковском районе по номеру телефона (8112) 69-90-50 с 11:00 до 13:00.

На вопросы ответит врио начальника отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району Татьяна Иванова.

Специалисты зафиксируют все вопросы и окажут необходимую помощь, отметили в пресс-службе.