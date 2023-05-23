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Общество

ФОТО Псковские рыбаки похвастались уловом щуки

Рыбаки из Псковской области рассказали о своём улове щуки. Фотографии они опубликовали в группе «Грибы Псковской / рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Попробовал вчера на хищника!» — поделился один из рыбаков Владимир Забалканский.

Фото: Владимир Забалканский

Другой же рыбак поймал рыбу в лесном болоте. «Щучка каждый заброс, жадная, голодная, но некрупная. Со счета сбился, сколько выпустил», — рассказал рыбак.

Фото: Димсон Дубогрызов

«Верха Великой, воблер [приманка для ловли. — ПАИ] заглотила по самое не хочу, пришлось забрать», — написал ещё один мужчина.

Фото: Руслан Зиновьев

А о том, как псковские рыболовы-любители открыли щучий сезон, читайте в статье по ссылке

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