Псков борется за звание лучшего города России
Псков участвует во всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор». Голосование за самый привлекательный и узнаваемый город страны в 2023 году проводится на сайте проекта.
В настоящий момент по количеству набранных голосов Псков находится на 40-м месте из 87 (1 882 голоса).
Первые пять позиций занимают Нальчик (92 073 голоса), Владивосток (51 543), Севастополь (50 295), Курск (28 579) и Орёл (25 685).
В голосовании может принять участие любой желающий. Итоги голосования подведут 31 декабря 2023 года в 12:00.
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