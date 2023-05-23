Концерт арфовой музыки приглашают послушать псковичей

15:23, 23 мая 2023, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова организует концерт арфовой музыки в рамках всероссийской акции «Библионочь» 27 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

В актовом зале библиотеки выступит солистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская. В программе произведения М. Глинки, Г. Ф. Генделя, И. С. Баха и другие.

«Ещё в конце прошлого века ученые доказали: арфа – это не только музыкальный, но и мощный терапевтический инструмент. В руках мастера он создает тонкие вибрации, благотворно влияющие на человеческий организм. Так что приходите к нам за душевным равновесием!» – отметили организаторы.

Концерт пройдёт по адресу улица Профсоюзная, 2 в Пскове. Начало в 18:30.

Напомним, Анастасия Михайловская родилась в Санкт-Петербурге, окончила среднюю специальную музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, обучалась в Музыкальной академии Базеля в Швейцарии. Была участницей телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» и международных фестивалей, выступала в Москве и Санкт-Петербурге.