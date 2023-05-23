Программу «Библионочи-2023» опубликовала псковская областная библиотека

16:14, 23 мая 2023, ПАИ

Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает жителей и гостей Пскова принять участие в ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Приближается самая волшебная ночь года, праздник чтения и книги, время, когда библиотеки раскрывают свои тайны», – отметили организаторы.

Мероприятие пройдет 27 мая в стенах областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

В рамках акции состоится приключенческий квест «Путешествие по библиотеке». Организаторы обещают, что гостей ждёт «лабиринт из разных изданий и книжных фолиантов, полный сюрпризов и загадок».

Концерт «Мелодии арфы» в исполнении солистки Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасии Михайловской могут послушать все желающие.

Организаторы также подготовили экскурсию по художественной выставке московского художника Катерины Хлебниковой «По Чехову и не только» от отдела литературы по культуре и искусству библиотеки.

Будет работать библиокафе на колёсах «Вкусное чтение от Бориса Заходера», а также «Литературный салонъ мадамъ N»: конкурс красоты среди редких и ценных изданий из фонда библиотеки.

Поэтическую программу «Черничные ночи» представит «Клуб не очень анонимных поэтов» города Пскова в рамках поэтического клуба «Зеркало», а любителям искусства фотографии можно посетить выставку работ «Работа – мечта!».