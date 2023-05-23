Жильё и один миллион рублей предлагают врачам «Хилово» по программе «Доктор для санатория»

14:57, 23 мая 2023, ПАИ

В профсоюзном санатории «Хилово» для врачей при устройстве на работу на вакантную должность предусмотрены бонусы в виде предоставления служебного жилья на основе договора найма и единовременные денежные выплаты в размере одного миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

Согласно условиям договора врач должен будет проработать в санатории не менее пяти лет.

«Популярность санатория среди жителей Псковской области и соседних регионов постоянно растёт, – сообщила директор ЛПУ «Санаторий «Хилово» Татьяна Бергер. – У нас появляются новые медицинские услуги, приобретается новое медицинское оборудование. И конечно же, в связи с этим нам нужны высококвалифицированные специалисты».

Для привлечения новых кадров разработана новая программа «Доктор для санатория», по которой для специалистов, пришедших на работу в здравницу, предусмотрены достойные условия.

«Санаторий растёт и развивается на благо людей и, главное, членов профсоюзов, которые могут оздоравливаться в санатории по льготной стоимости. В перспективе – дальнейшее расширение услуг и развитие», – отметил председатель Совета учредителей санатория, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.