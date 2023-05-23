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Тренинги, консультации и мастер-классы: какие мероприятия проходят на Неделе предпринимательства в Псковской области

Псковский центр «Мой бизнес» подготовил серию мероприятий, которые будут проходить в течение всей Недели предпринимательства, с 22 по 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участников ожидают встречи с экспертами, консультантами и руководителями банков, обсуждение актуальных бизнес-вопросов.

В рамках программы уже состоялся мастер-класс по коммуникации «Как генерировать сарафанное радио за счёт выстроенной коммуникации?», организованный для самозанятых граждан и предпринимателей малого и среднего звена. На мероприятии были рассмотрены опасения начинающих бизнесменов в проведении переговоров различного уровня, а также разобраны реальные кейсы, когда сотрудничество казалось несбыточным, но правильно настроенная коммуникация вывела бизнес на устойчивые позиции.

Также состоялась встреча «Банки без купюр» – это открытый диалог предпринимателей с представителями банков. Участники обсудили вопросы, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности, привлечением инвестиций и использованием государственных программ поддержки бизнеса. Экспертами на долговой сессии выступили директор филиала ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Копосов, директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов и региональный управляющий Альфа-Банка по Псковской области Ирина Баранова.

Неделя предпринимательства сегодня продолжится в Дедовичах. Здесь проходит выставка работ предпринимателей и самозанятых граждан муниципалитета.

24 мая в Пскове состоится финал весенней серии интеллектуальных игр «Бизнес-знаток».

На следующий день участники встретятся на тренинге «Бизнес по-честному». Спикер – энергопрактик, энергокоуч, фасилитатор и преподаватель Access bars Дарья Ермолаева.

В заключительный день Недели предпринимательства, 26 мая, пройдёт сразу несколько мероприятий. Участников ждут консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, маркетингу и юридическим вопросам. Бизнес-тренер и сертифицированный коуч Ирина Владимирова проведёт мастер-класс «Кинетический имидж. Энергия и статус» о том, как управлять впечатлением о себе, сформировав правильные модели поведения. Кроме того, в центре «Мой бизнес» пройдёт розыгрыш призов за лучший пост с фото в рамках мероприятий Недели предпринимательства.

В Опочке 26 мая состоятся выставка работ местных предпринимателей и самозанятых граждан, а также мастер-класс «Самопрезентация и ораторское мастерство».

Подробнее об организации тренингов и встреч в рамках Недели предпринимательства можно узнать в центре «Мой бизнес», на сайте организации и в официальной группе «ВКонтакте» (vk.com/msp60).

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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