Артист псковского театра станет наставником для участников конкурса исполнителей Пушкина

17:31, 23 мая 2023, ПАИ

Открытый региональный конкурс по исполнению стихов Пушкина «Живое пушкинское слово» пройдёт в Псковской области летом. Одним из наставников конкурса в Пскове, который сформирует свою команду участников из подавших заявки, станет ведущий артист Псковского театра драмы, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Овчаренко. Приём заявок завершится 31 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

«Конкурс «Живое пушкинское слово» – это прекрасная возможность пообщаться, увидеть театр с другой стороны и попробовать свои силы. После отборочного тура сформируются команды, наставником одной из которых буду я. Мы будем общаться, готовиться, подбирать материал, его «разминать», выйдем в полуфинал и финал. Финалисты конкурса осенью на Пушкинском театральном фестивале выйдут на сцену вместе со своими наставниками. Главное, что это будет живое общение и живые эмоции. По крайней мере, это будет нескучно. До встречи!» - рассказал Александр Овчаренко.

Участниками конкурса «Живое пушкинское слово» могут стать все желающие в возрасте от десяти лет, исключая профессиональных артистов и вокалистов. Состязания пройдут в номинациях для чтецов (декламация) и вокалистов (вокал).

Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый. Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров.

Наградой для победителей станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, здесь.