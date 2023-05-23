ФОТОФАКТ Псковичи сломали ограждение и отправили детей на незавершенную площадку в Финском парке

16:54, 23 мая 2023, ПАИ

Псковичи разрушили ограждение и отправили детей на незавершенную площадку в Финском парке. Работы по монтажу конструкций здесь начались 19 мая, окончательное завершение установки запланировано на конец месяца.



Фото: Ксения Передельская



Фото: Ксения Передельская



Фото: Ксения Передельская



Фото: Ксения Передельская







«Учитывая опыт Детского парка, ещё раз напоминаю: пользоваться комплексом небезопасно до полного окончания работ!» — предупреждал псковичей ранее в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Напомним, старую игровую площадку начали демонтировать в Финском парке 5 мая.