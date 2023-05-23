ФОТОФАКТ Псковичи сломали ограждение и отправили детей на незавершенную площадку в Финском парке
Псковичи разрушили ограждение и отправили детей на незавершенную площадку в Финском парке. Работы по монтажу конструкций здесь начались 19 мая, окончательное завершение установки запланировано на конец месяца.
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Фото: Ксения Передельская
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Фото: Ксения Передельская
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Фото: Ксения Передельская
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Фото: Ксения Передельская
«Учитывая опыт Детского парка, ещё раз напоминаю: пользоваться комплексом небезопасно до полного окончания работ!» — предупреждал псковичей ранее в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.
Напомним, старую игровую площадку начали демонтировать в Финском парке 5 мая.
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23 мая 2023
ФОТОФАКТ Псковичи сломали ограждение и отправили детей на незавершенную площадку в Финском парке