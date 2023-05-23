Первая масштабная велогонка этого сезона пройдёт в Новосокольническом районе

16:52, 23 мая 2023, ПАИ

С 26 мая в Новосокольническом районе стартуют первые масштабные велогонки этого сезона. В межрегиональных соревнованиях примут участие более 120 велосипедистов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Соревнования по велосипедному спорту на территории Псковской области продолжатся до сентября.

11 июня и 24 сентября спортсмены проедут по трассам в Палкинском районе. Печорский район встретит велосипедистов 24 и 25 июня, а также 26 августа. Гоночные дни в Пушкиногорском районе – 5, 6, 7 и 9 июля.

В связи с соревнованиями с целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств по некоторым участкам автомобильных дорог в указанных муниципалитетах.

Подробнее об участках перекрываемых дорог можно узнать здесь.