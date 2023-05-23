ФНС напомнила россиянам о необходимости отчитаться о зарубежных счетах

18:16, 23 мая 2023, ПАИ

Представить отчёты за 2022 год о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках необходимо физическим лицам-резидентам до 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Отчёты представляются по правилам и форме, утверждённым постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365. Форма отчёта размещена также на сайте ФНС России в разделе «Валютный контроль».

Отчёт может быть представлен:

– в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;

– на бумаге лично, через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность, либо заказным почтовым отправлением.

Отметим, тем, кто в 2022 году проживал за рубежом в совокупности более 183 дней, представлять отчёты за 2022 год не требуется.

Кроме того, не требуется представлять отчёты по счетам, открытым в странах ЕАЭС или участвующим в автоматическом обмене финансовой информацией, но только в тех случаях, когда сумма зачисленных или списанных денежных средств на такой счёт в течение года не превышает 600 тысяч рублей (эквивалентной суммы в иностранной валюте) либо остаток денежных средств на таком счёте на конец года не превышает 600 тысяч рублей (эквивалентной суммы в иностранной валюте).

Что касается иностранных электронных кошельков, отчёты о них не представляются, если общая сумма зачисленных на них средств за отчётный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей.

Обращаем внимание, что в отношении мобилизованных лиц срок представления отчётов продлён на три месяца после окончания периода частичной мобилизации (увольнения мобилизованного лица с военной службы).