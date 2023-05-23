Псковский музей-заповедник будет сотрудничать с Коломенским

21:32, 23 мая 2023, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский музей-заповедник и музей-заповедник «Коломенское» в рамках Всероссийской научно-практической конференции «100 лет музею-заповеднику в Коломенском. Вне границ времён». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Документ предусматривает широкие возможности для взаимодействия в различных направлениях деятельности музеев, а также в организации разнообразных проектов. Соглашение подписали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и директор музея-заповедника «Коломенское» Марина Люльчук.

Договорённости между двумя музеями закладывают основу для обмена опытом решения актуальных вопросов содержания и развития музеев-заповедников. Об этом в рамках конференции рассказала Светлана Мельникова, опираясь на опыт работы в трёх музеях-заповедниках.

«Она обратила особое внимание на проблему разрушения исторического облика древних городов, постоянно увеличивающуюся антропогенную нагрузку на музейные объекты, особенности организации экскурсионного обслуживания, продажи сувенирной продукции, а самое главное — на проблему восприятия посетителями музея-заповедника как единого пространства со своими правилами и заповедями. Во всех этих направлениях есть успешные наработки, которыми псковские музейщики готовы делиться с коллегами», — отметили в пресс-службе.