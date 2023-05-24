750 тысяч рублей заплатит петербуржец за попытку дать взятку сотруднику псковского УМВД

09:41, 24 мая 2023, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга заплатит штраф в размере 750 тысяч рублей за попытку дать сотруднику псковского УМВД взятку в 50 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С 22 декабря 2020 года по 23 апреля 2021 года подсудимый, являясь фактическим владельцем немаркированных табачных изделий, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, обратился к жителю Пскова, сообщив о намерении дать взятку сотруднику СЧ СУ УМВД России по Псковской области. Сотрудник в силу занимаемого должностного положения мог бы способствовать принятию по уголовному делу соответствующего процессуального решения за совершение заведомо незаконных действий в его пользу, а именно за возврат и передачу ранее изъятых табачных изделий в количестве 179 коробок (89 500 пачек), которые в силу закона подлежали конфискации либо уничтожению.

Реализуя задуманное, подсудимый прибыл в Псков, встретился с посредником, действующим под контролем оперативных сотрудников, у здания СЧ СУ УМВД России по Псковской области, где передал ему взятку в виде денег в сумме 50 тысяч рублей, после был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. В результате чего его противоправные действия были пресечены.

Суд признал мужчину виновным и с учетом переквалификации его действий на покушение назначил наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.