Участок улицы Юбилейной закрыт для движения в Пскове

10:50, 24 мая 2023, ПАИ

Участок улицы Юбилейной от Коммунальной в сторону Рижского проспекта закрыт для движения транспорта на время ремонта, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что ремонт улицы Юбилейной на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной начали вчера в Пскове.

По плану намечено срезать старое покрытие и сразу уложить выравнивающий слой асфальта. После этого будут делать бортовой и тротуары и лишь потом – верхний слой асфальтобетона.