Браконьеров поймали на озере в Струго-Красненском районе

12:24, 24 мая 2023, ПАИ

В Струго-Красненском районе полиция установила факты незаконной ловли рыбы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, браконьеров сотрудники полиции и представители рыбоохраны обнаружили в ходе рейда утром 23 мая. В акватории озера Чёрное у деревни Ждани двое местных жителей с помощью сетей осуществляли незаконный лов рыбы. У них изъяли лодку и лодочный мотор, пять сетей, а также 15 лещей.

В этот же день на озере Чёрное полицейские установили еще одного местного жителя, который, используя сети, также занимался незаконным ловом леща. У браконьера изъяли лодку, сети и улов.

В настоящее время устанавливается причиненный ущерб. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.