Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Браконьеров поймали на озере в Струго-Красненском районе

В Струго-Красненском районе полиция установила факты незаконной ловли рыбы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, браконьеров сотрудники полиции и представители рыбоохраны обнаружили в ходе рейда утром 23 мая. В акватории озера Чёрное у деревни Ждани двое местных жителей с помощью сетей осуществляли незаконный лов рыбы. У них изъяли лодку и лодочный мотор, пять сетей, а также 15 лещей.

В этот же день на озере Чёрное полицейские установили еще одного местного жителя, который, используя сети, также занимался незаконным ловом леща. У браконьера изъяли лодку, сети и улов.

В настоящее время устанавливается причиненный ущерб. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 мая 2023

Дачный дом сгорел в Опочецком районе
24 мая 2023

Стали известны подробности ДТП с самокатчиком в центре Пскова
24 мая 2023

Самокатчик попал под колёса автомобиля в центре Пскова
23 мая 2023

ФОТОФАКТ Псковичи сломали ограждение и отправили детей на незавершенную площадку в Финском парке
23 мая 2023

Автомобиль въехал в автобус с детьми в центре Пскова
23 мая 2023

Псковича осудили по трём статьям за распространение запрещённой в РФ идеологии
22 мая 2023

Очевидцы обнаружили снаряд времён войны в Невельском районе
22 мая 2023

Псковича осудят за избиение женщины ногами

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...