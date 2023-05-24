В Пустошке пострадавшая при нападении собак женщина получила компенсацию через суд

18:10, 24 мая 2023, ПАИ

Пострадавшая при нападении собак жительница Пустошкинского района добилась компенсации морального вреда через суд. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе проверки установлено, что собаки, предположительно, породы «Акита», имеют свободный выход за придомовую территорию. Они напали на женщину и покусали ее, после чего она была доставлена в больницу. «В результате полученных травм женщина испытала физические и нравственные страдания, сильные душевные переживания», — отмечается в сообщении.

Опочецкий районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Пустошкинского района в интересах истца о компенсации морального вреда.

Владелец собак признал причинение его питомцами вреда здоровью пустошанки, а также свою вину. Он раскаялся в содеянном, но компенсировать моральный вред добровольно отказался.

Однако по решению районного суда с мужчины взыскали 250 тысяч рублей.