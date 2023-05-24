Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в центре Печор

14:48, 24 мая 2023, ПАИ

Прокурор Печорского района признал законным решение о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Преступление произошло 23 апреля 2023 года в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений ударил потерпевшего кулаком в лицо и три раза ногами по туловищу.

По результатам проведённого судебно-медицинского исследования специалисты установили причинно-следственную связь между нанесённым ударом в лицо мужчины и телесными повреждениями, повлекшими его смерть.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.