Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в центре Печор

Прокурор Печорского района признал законным решение о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Преступление произошло 23 апреля 2023 года в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве. 

Мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений ударил потерпевшего кулаком в лицо и три раза ногами по туловищу.

 

По результатам проведённого судебно-медицинского исследования специалисты установили причинно-следственную связь между нанесённым ударом в лицо мужчины и телесными повреждениями, повлекшими его смерть.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 мая 2023

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП в Острове
24 мая 2023

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в центре Печор
24 мая 2023

Дачный дом сгорел в Опочецком районе
24 мая 2023

Стали известны подробности ДТП с самокатчиком в центре Пскова
24 мая 2023

Самокатчик попал под колёса автомобиля в центре Пскова
23 мая 2023

ФОТОФАКТ Псковичи сломали ограждение и отправили детей на незавершенную площадку в Финском парке
23 мая 2023

Автомобиль въехал в автобус с детьми в центре Пскова
23 мая 2023

Псковича осудили по трём статьям за распространение запрещённой в РФ идеологии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...