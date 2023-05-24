Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в центре Печор
Прокурор Печорского района признал законным решение о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Преступление произошло 23 апреля 2023 года в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.
Мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений ударил потерпевшего кулаком в лицо и три раза ногами по туловищу.
По результатам проведённого судебно-медицинского исследования специалисты установили причинно-следственную связь между нанесённым ударом в лицо мужчины и телесными повреждениями, повлекшими его смерть.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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