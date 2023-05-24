Псковскую молодёжь приглашают на занятие по йоге в Финский парк

14:58, 24 мая 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь на бесплатное занятие по йоге на свежем воздухе «Йога в потоке», которое проведёт сертифицированный инструктор по йоге Марина Синельникова. Об этом ПАИ сообщили в центре.

«Это практика, которая даёт состояние полного погружения в настоящий момент, соединение со своим телом и внутренним пространством, где каждое движение связано с предыдущим, последующим и наполнено смыслом. При регулярных занятиях йогой можно защитить своё тело от различных хронических заболеваний, от воспалений, от простуды и других проблем», – отметили организаторы.

Занятие проведут в Финском парке на поляне на берегу реки Псковы напротив Гремячей башни 30 мая в 19:00. Псковичам порекомендовали взять с собой коврик или плед, комфортную для физических упражнений одежду.