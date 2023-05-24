Седьмой выпуск программы «День музея» выйдет сегодня на телеканале «Первый Псковский»

15:22, 24 мая 2023, ПАИ

Седьмой выпуск программы «День музея» выйдет сегодня, 24 мая, на телеканале «Первый Псковский» в 19:25.

Темы выпуска:

– В Международный день музеев объекты Псковского музея-заповедника бесплатно посетили более двух тысяч человек.

– 19 мая во вновь открытых после реставрации Поганкиных палатах прошёл первый концерт джазовой музыки «Галерея-Джаз». Это совместный проект Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника.

– Результаты реставрации иконы святого воина-мученика Христофора Псеглавца представили на выставке, открывшейся в Поганкиных палатах.

– В Псковском музее-заповеднике и его филиалах прошла акция «Ночь музеев». За три дня в ней приняли участие свыше тысячи человек. Для детей в Палатах у Сокольей башни были подготовлены специальные мастер-классы и развлечения.

Также зрители узнают историю одной из самых распространенных форм наград за военные и гражданские заслуги – наградных ковшей, которые можно увидеть в экспозиции «Искусство и культура древнего Пскова».

Повтор программы «День музея» смотрите на «Первом Псковском» сегодня в 23:55 и в четверг в 11:55.