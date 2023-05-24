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Общество

120 километров спецучастков ждут пилотов ралли «Псков-2023»

Более 60 пилотов примут участие в ралли «Псков-2023», которое пройдёт в Пскове, Печорском и Палкинском районах 27 и 28 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото ПАИ

Гонщики представляют разные регионы России и Белоруссию. Они будут выступать в абсолютном зачете и в классах «R2», «R3», «N4», «Наша классика».

Ряд участников ралли уже провели тестовые заезды на территории Псковской области. В их числе действующие чемпионы Денис Ростилов и Василий Слобожанинов, а также чемпионы России 2021 года Игорь Буланцев и Михаил Гендельман.

На 25 мая в Палкинском районе запланированы официальные тесты и квалификация. По их итогам участники, показавшие лучшие результаты, смогут выбрать для себя стартовые номера.

Открытие ралли и спецучасток на Кубок княгини Ольги состоятся в Пскове 27 мая. В связи с этим с 13:00 до 17:00 в Пскове вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Ленина, улице Советской (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьскому проспекту (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), Советскому (Троицкому) и Ольгинскому мостам. Для объезда рекомендуются улицы: Труда, Инженерная, Кузнецкая, Максима Горького, Гражданская, Юбилейная, Вокзальная, 128-й Стрелковой Дивизии, Леона Поземского, мосты имени 50-летия Октября и А. Невского. Будет скорректирована и схема движения общественного транспорта.

Зрители смогут понаблюдать за работой экипажей возле бывшего кинотеатра «Октябрь», напротив отделения «Почты России», занять места на трибуне напротив ПсковГУ.

Участки автодорог будут перекрыты и на территории Печорского и Палкинского районов. Подробнее ознакомиться со схемой можно на сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области, на официальных страницах муниципалитетов. Там же опубликованы правила безопасного поведения зрителей.

Отметим, что ралли «Псков-2023» станет третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского».

Ралли «Псков-2023» предложит участникам восемь спецучастков общей протяженностью порядка 120 километров, в том числе марафонский спецучасток протяженностью 34 километра. Общая дистанция ралли составляет около 530 километров.

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