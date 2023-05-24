Вышел в свет альбом «Псков глазами поэта Андрея Виноградова»

17:12, 24 мая 2023, ПАИ

Вышел в свет альбом «Псков глазами поэта Андрея Виноградова». Тираж отпечатан в одной из лучших типографий Санкт-Петербурга «НП-Принт». У альбома два вида обложек и его отличает роскошная полиграфия. 252 полноцветных страницы. Каждый экземпляр имеет золотое ляссе и упакован в термоусадочную плёнку. Часть тиража исполнена в футлярах ручной работы. Вес альбома в футляре – почти 2 кг. Но главное, конечно, содержание.

Андрей обладал не только поэтическим даром. Он был незаурядной личностью, очень талантливым фотохудожником и рассказчиком. Побывав в сорока странах и сотнях городах мира, Андрей всегда с пиететом относился к родному Пскову: посвятил городу несколько стихотворений, в архиве Андрея – тысячи фотографий Пскова и его пригородов, сделанных во все времена года. Около двухсот из них (в основном, панорамные фото) вошли в альбом.

Бесспорное достоинство альбома – лёгкий для восприятия стиль изложения в форме увлекательных авторских экскурсий по Пскову (включая все объекты ЮНЕСКО), Изборску, Печорам, Пушкиногорью, Острову и всем монастырям Псковской митрополии. Что может быть чудеснее прогулки по Пскову с талантливым поэтом, любившим и понимавшим этот город как никто другой?!

Альбом также содержит стихотворения из цикла «Очарованный странник», посвящённые Псковской земле. В конце книги – эссе «Свет совершенства иного порядка...» о жизненном и творческом пути поэта, которому посвящена эта книга. В эссе вошли 17 стихотворений поэта из сборника «Золотое сечение», который также готовится к печати в ближайшее время. Напомним, что Андрей Виноградов, яркий продолжатель традиций поэтов Серебряного века, является автором более тысячи поэтических произведений.

​

Часть тиража подарена друзьям поэта и школе, в которой учился Андрей. Альбом получили в дар все городские и областные библиотеки. Приобрести фотоальбом можно в Псковском кремле, храмах Пскова, книжных и сувенирных магазинах. У подписчиков группы https://vk.com/poetandreyvinogradov есть возможность приобрести альбом по оптовой цене. Средства от продажи альбома пойдут на окончательные расчёты с типографией и на обустройство места захоронения поэта в Выбутах летом/осенью этого года.