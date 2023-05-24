Десятилетняя девочка пострадала в ДТП в Острове
Столкновение автомобиля ВАЗ-2111 и десятилетней велосипедистки произошло у дома № 15 на улице ДОС в Острове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал ребёнок. На месте ему оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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