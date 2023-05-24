Десятилетняя девочка пострадала в ДТП в Острове

16:42, 24 мая 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля ВАЗ-2111 и десятилетней велосипедистки произошло у дома № 15 на улице ДОС в Острове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал ребёнок. На месте ему оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.