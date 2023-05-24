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Общество

Псковские профсоюзы окажут поддержку забегу в честь Дня защиты детей

Псковский облсовпроф примет участие в организации забега «Мы – Чемпионы», посвящённого Международному дню защиты детей.  Как сообщили ПАИ в пресс-службе областного совета профсоюзов, спортивное мероприятие состоится 28 мая на стадионе «Машиностроитель».

В забеге примут участие дошкольники 2016-2020 годов рождения. Дети трёх и четырёх лет пробегут дистанцию в 200 метров, ребята постарше – от пяти до семи лет – 400 метров. Все участники получат памятные медали и дипломы.

Псковский облсовпроф окажет поддержку в организации, а также совместно с профсоюзным санаторием «Хилово» предоставит для юных участников соревнований более 1000 бутылок питьевой воды «Хиловская».

«Профсоюзы снова не остаются в стороне и оказывают всестороннюю поддержку в организации детских спортивных мероприятий, – сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов, – Такая поддержка стала уже доброй традицией. Сегодня поддерживаем совсем юных спортсменов. Мы уверены, что в забеге примут участие дети наших членов профсоюзов. Будем болеть и поддерживать всех участников».

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