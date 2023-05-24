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Общество

Налоговая служба объявила срок подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов

УФНС России по Псковской области напоминает, что 25 мая 2023 года истекает срок представления уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей:

  • по налогу на доходы физических лиц за период с 23.04.2023 по 22.05.2023 (код налогового периода — 31/02), 
  • по страховым взносам (код налогового периода — 31/01).

Уведомление необходимо для распределения платежей с авансовой системой расчётов, по которым декларация представляется позже, чем наступает срок уплаты налога, или не представляется совсем.

УФНС России по Псковской области обращает внимание, что ответы на актуальные вопросы, касающиеся порядка представления и заполнения уведомления, размещены на специальной промостранице сайта ФНС России «Единый налоговый счёт».

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