Жители палкинского Крюково обсудили с представителями власти насущные проблемы

21:55, 11 августа 2026, ПАИ

Встреча представителей власти с местными жителями прошла в деревне Крюково в Палкинском округе сегодня, 11 августа, передаёт корреспондент газеты «Льновод».

В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Ольга Потапова, глава Новоуситовского территориального отдела Светлана Фёдорова, сенатор от Псковской области Наумец, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и советник губернатора региона Павел Гомон.

В ходе встречи жители задали ряд актуальных вопросов. Речь шла о проблемах с кадастровым учётом площадки для праздников и кладбища, о поиске пропавших без вести в зоне СВО, о сроках строительства и вопросах безопасности экотехнопарка, а также о состоянии дорог. Представители власти ответили на все поступившие вопросы и заверили жителей, что обозначенные проблемы будут проработаны и решены.

Ранее сообщалось, что в Печорах прошёл митинг в честь 82-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в котором приняли участие представители власти.