Положительная динамика борьбы с сосудистыми заболеваниями в Псковской области отмечена экспертами

22:15, 24 мая 2023, ПАИ

В правительстве региона прошло заседание выездной рабочей группы комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по здравоохранению. В работе круглого стола в среду, 23 мая, приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко назвала вопрос серьёзным и актуальным для региона: смертность от болезней кровеносной системы в 2022 году превысила 57 % от общего числа случаев. Для снижения показателей область реализует комплекс мероприятий: это модернизация учреждений, совершенствование первичной медицинской помощи, внутренний контроль качества работы отделений сердечно-сосудистой патологии, устранение факторов риска в части маршрутизации и сопровождения пациентов, усиленное внимание к диспансеризации, реабилитации и т. д.

«По оценке Министерства здравоохранения РФ, план признан одним из самых эффективных. Уже есть первые результаты: показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за первые четыре месяца 2023 года снизился по сравнению с аналогичными периодами 2019–2022 годов», — отметила Марина Гаращенко.

Положительную динамику отметили и эксперты координирующего федерального учреждения здравоохранения. Заместитель гендиректора НМИЦ имени В. А. Алмазова Надежда Звартау основными точками роста назвала кадровую подготовку — обучение студентов ПсковГУ, развитие Псковской областной клинической больницы с точки зрения кардиологического областного центра, совершенствование системы обеспечения пациентов льготными лекарствами и активное сотрудничество с федеральными медицинскими центрами, в том числе по вопросам оказания телемедицинских услуг.

Эксперты также высоко оценили доступность высокотехнологичной помощи для населения, в том числе диагностической, а также возможности сосудистой хирургии.

В качестве рекомендаций члены комиссии предложили профильным специалистам Псковской области изучить и перенять успешный опыт коллег кардиологического профиля из других регионов. Особое внимание следует уделить работе амбулаторной службы.

Советник департамента сопровождения мероприятий управления по обеспечению деятельности комиссий генерального совета партии «Единая Россия» Елена Щапина в свою очередь подчеркнула, что снижение смертности от заболеваний кровеносной системы входит в перечень задач для увеличения продолжительности жизни в стране, продиктованных президентом, и напомнила о существующих мерах поддержки здравоохранения.

Участники встречи обсудили приоритетные направления работы региональной системы здравоохранения в части реализации национального проекта «Здравоохранение» и партийной программы. Кроме того, проанализирована работа кардиологической службы Псковской области.

По итогу обсуждения первый вице-губернатор Вера Емельянова поблагодарила представителей комиссии за внимание к региону и актуальные рекомендации. «Тема помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями чрезвычайно важна. Профильный комитет и подведомственные учреждения постоянно занимаются этим вопросом. Надеемся, что с вашим участием наша работа будет ещё более эффективной и принесёт лучшие результаты», — заметила Вера Емельянова.