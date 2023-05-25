Скончалась «королева рок-н-ролла», американская певица Тина Тёрнер

22:33, 24 мая 2023, ПАИ

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в среду в возрасте 83 лет. Об этом сообщил ТАСС.

«Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своём доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии, — говорится в заявлении представителя певицы. — Вместе с ней мир потерял легенду музыки и образец для подражания».