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Общество

Скончалась «королева рок-н-ролла», американская певица Тина Тёрнер

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в среду в возрасте 83 лет. Об этом сообщил ТАСС.

«Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своём доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии, — говорится в заявлении представителя певицы. — Вместе с ней мир потерял легенду музыки и образец для подражания». 

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