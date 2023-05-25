Онлайн-лекция о коллекции лицевого и золотного шитья пройдёт в Псковском музее-заповеднике

23:11, 24 мая 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник и Российская академия художеств реализуют совместный образовательный проект, посвящённый ознакомлению широкой публики с музейными коллекциями, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

26 мая в 13:00 состоится онлайн-лекция «Лицевое и золотное шитьё XV–XX вв. в коллекции Псковского музея-заповедника: история собирания, ценнейшие экспонаты». Лектор — старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Псковского музея-заповедника Людмила Лагуненко.

Более 100 предметов насчитывает коллекция лицевого и золотного шитья Псковского музея-заповедника: предметы церковного облачения и убранства широкого хронологического диапазона от XVI до XX в. В коллекции хранятся и настоящие жемчужины: плащаница с изображением погребения Христа и покров с изображением святого Евфросина Псковского, датируемые XVI в., европейская казула с сюжетом Рождества и изображениями святых, датируемая рубежом XV–XVI вв.

Коллекция шитья из музея Псковского церковно-археологического комитета с приходом советской власти перешла в ведение Псковского краеведческого музея, а позже дополнялась с закрытием церквей, при передачах из Государственного Эрмитажа и ГИМа, в результате экспедиций Псковского музея-заповедника. Провенанс большинства предметов, в особенности наиболее древних из них, до сих пор остаётся неизученным и представляет одну из наиболее загадочных страниц истории музейной коллекции.

