Находившегося в федеральном розыске великолучанина задержали росгвардейцы

09:27, 25 мая 2023, ПАИ

Находившегося в федеральном розыске великолучанина задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Винатовского в Великих Луках поступил сигнал «Тревога». Здесь росгвардейцы задержали 35-летнего великолучанина, который вел себя неадекватно.

Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи на территории Новосокольнического района.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.