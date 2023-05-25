Находившегося в федеральном розыске великолучанина задержали росгвардейцы
Находившегося в федеральном розыске великолучанина задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Винатовского в Великих Луках поступил сигнал «Тревога». Здесь росгвардейцы задержали 35-летнего великолучанина, который вел себя неадекватно.
Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи на территории Новосокольнического района.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.
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