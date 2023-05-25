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Происшествия

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за двое суток

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, 24 мая в 3:53 на улице Красноармейской в Опочке в жилом доме огнём повреждены кровля, веранда, кухня и коридор. 61-летний мужчина доставлен в медучреждение. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

Фото: здесь и далее «Красный маяк»

В 23:35 на улице Заозерной в деревне Демя Новосокольнического района сгорело неэксплуатируемое строение. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Кроме того, 25 мая в 2:30 на улице Авиационной в Острове-2 в автомобиле ВАЗ-2115 2006 года выпуска выгорел моторный отсек по всей площади и передняя часть салона. Предварительная причина – поджог.

В 3:34 на улице Александра Невского в деревне Серёдка Псковского района хозяйственная постройка выгорела изнутри по всей площади. Предварительная причина – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

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