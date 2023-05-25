Состояние дорог Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая дорожным ремонтам в Псковской области в 2023 году, проходит в медиацентре ПАИ.
О планах по ремонту дорог на 2023 год, реализации нацпроекта БКД в регионе, гарантийном ремонте дорог, качестве подрядчиков, дорожных проблемах муниципалитетов расскажет врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
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