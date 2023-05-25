Определены финалисты регионального этапа турнира «Лига знаний: школы и колледжи»

11:27, 25 мая 2023, ПАИ

Региональный этап Всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи» пройдёт в Псковской области с 27 мая по 10 июня. В преддверии областных этапов организаторы турнира опубликовали списки региональных финалистов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию в турнире допускаются юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет (включительно) – школьники и студенты колледжей. В масштабном интеллектуальном турнире, состоящем из серии индивидуальных и командных игр, для ответов потребуются логика, эрудиция, а иногда и творческий подход.

В Псковской области в число региональных финалистов вошли десять команд: лицей № 11, Инженерно-экономический лицей Великих Лук, школа № 23, школа № 1, лицей № 4, Многопрофильный правовой лицей Пскова, Себежская средняя школа, Центр образования Опочецкого района, Великолукский механико-технологический колледж, Великолукский медицинский колледж.

По итогам игры в очном формате лучшая команда Псковской области отправится в Москву для участия во всероссийском этапе турнира.

Организатором конкурса выступает общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание», а соорганизатором – Российское движение детей и молодёжи «Движение первых».

Отметим, что Всероссийский интеллектуальный турнир «Лига знаний: школы и колледжи» направлен на развитие эрудиции и навыков командной работы, расширение кругозора участников через содержание игр, ориентированных на историю России, её национальное достояние, достижения в областях науки, искусства и спорта.

Подробнее узнать о конкурсе можно на сайте Российского общества «Знание».