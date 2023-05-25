На вечерку «Троицкие хороводы» приглашают псковичей

13:55, 25 мая 2023, ПАИ

Вечерка «Троицкие хороводы» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра народного творчества.

Организаторы соберут псковские фольклорные коллективы и любителей народных традиций, чтобы вспомнить об обычаях и приметах православного праздника. Ансамбль «Уграда» исполнит троицкие песни. Участники вечерки сплетут венок из березовых веток.

Присоединиться могут все желающие. Мероприятие пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 1 июня в 18:30.