Новый асфальтобетонный завод появится под Псковом уже в этом году
Новый асфальтобетонный завод появится под Псковом уже в этом году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
«Сейчас под него ищут подходящий участок. Тот, что предполагался первоначально, не подошёл», - отметил гость медиацентра.
По его словам, оборудование на заводе будет поставлено китайское. Объём финансирования – порядка 100 млн рублей.
Напомним, в апреле асфальтобетонные заводы начали работу в Псковской области. Также губернатор Михаил Ведерников в апреле осмотрел асфальтобетонный завод «Псковавтодора».
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