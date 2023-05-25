Новый асфальтобетонный завод появится под Псковом уже в этом году

12:23, 25 мая 2023, ПАИ

Новый асфальтобетонный завод появится под Псковом уже в этом году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Сейчас под него ищут подходящий участок. Тот, что предполагался первоначально, не подошёл», - отметил гость медиацентра.

По его словам, оборудование на заводе будет поставлено китайское. Объём финансирования – порядка 100 млн рублей.

Напомним, в апреле асфальтобетонные заводы начали работу в Псковской области. Также губернатор Михаил Ведерников в апреле осмотрел асфальтобетонный завод «Псковавтодора».