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Общество

Готовность подземного перехода в Великих Луках составляет 99%

Готовность подземного перехода в Великих Луках составляет 99 %. Осталось смонтировать подъёмники для маломобильных групп. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

«Подъёмники уже находятся в Великих Луках. Насколько я знаю, на прошлой, по-моему, неделе, муниципалитет заключил договор с подрядной организацией, которая это смонтирует», – добавил Станислав Стармолотов.

Также он ответил на вопрос, связанный с провалом дороги на перекрестке Ленина – Дьяконова.

«Провал, который образовался на кольце перекрестка произошёл в следствие разрыва напорной канализации, пошёл размыв локальный. В течение трёх дней разрыв этот нашли, откопали, устранили порыв трубы, засыпали, подготовили основания, сейчас, в ближайшее время должны перейти к асфальтированию», – сказал Станислав Стармолотов.

Он также уточнил, что пешеходный переход не затапливает, а были раньше локальные протечки на одном из выходов, связанные с активным таянием снега, льда.

«Там возможно была гидроизоляция немножко повреждена. То есть подрядчик это в рамках гарантии устранит, если уже не устранил», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Проблемой подземного перехода Станислав Стармолотов назвал скользкую плитку.

«Частично этот вопрос решили путём установки противоскользящих ковриков, но они тоже там не очень удобны. Под ними и грязь, и песок скапливаются, то есть нужно много сил тратить именно на содержание. Не были предусмотрены перила, их дополнительно установили», – добавил он.

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