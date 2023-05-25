Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников высоко оценил проект по обучению школьников налоговой грамотности

Апробация пилотного просветительского проекта налоговой грамотности «юНГа» завершилась в Псковской области. Итоги подвели на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова с начальником Управления профессионального развития Федеральной налоговой службы Сергеем Токаревым. Участие в обсуждении также принял член Общественного совета при ФНС РФ, победитель конкурса «Лидеры России» Илья Косых. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках ведомственного проекта «юНГа» во всех школах Псковской области для учащихся 5 и 6 классов проведены уроки налоговой грамотности. В организации свыше 600 встреч с детьми приняли участие более 160 сотрудников ФНС России.

«Проект направлен на формирование налоговой культуры у детей. Уроки максимально адаптированы под возраст учеников. Фактически это конструктор ярких и понятных презентаций с элементами анимации, с помощью которых сотрудники территориальных налоговых органов знакомят школьников с основами налогообложения и ролью этой функции гражданского общества для государства. При проведении уроков также учитываются региональные и иные особенности учебных заведений. Контент также удобен для рассказчиков», — проинформировал Сергей Токарев.

Отдельное внимание организаторов направлено на получение обратной связи по урокам от школьников и учителей. «Это позволяет оперативно корректировать сценарии уроков и совершенствовать подачу материала», — отметил Илья Косых.

Организаторы проекта поблагодарили Михаила Ведерникова за доверие в проведении просветительских занятий для школьников региона. Они отметили высокий уровень оснащения учебных заведений, а также грамотный и социально вовлеченный педагогический и административный коллектив школ, что позволило максимально успешно реализовать поставленные проектом задачи.

Губернатор в свою очередь выразил признательность ФНС РФ за идею проекта. Михаил Ведерников назвал такой подход к знакомству детей с ключевыми общественными обязанностями граждан доступным, современным и ненавязчивым. «Классный проект! Получение знаний о налогах и налогообложении от действующих специалистов с такого возраста позволяет воспитывать ответственных и финансово грамотных жителей нашей страны», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Добавим, что по всей стране в апреле сотрудники налоговых органов провели Единый день налоговой грамотности на основе материалов «юНГа» и с учётом обратной связи, полученной именно от школ Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

ВИДЕОФАКТ Осы свили гнездо в одном из рабочих кабинетов в Пскове
25 мая 2023

Юные артисты из Струг Красных стали первыми на конкурсе «Театральная юность России»
25 мая 2023

Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны

25 мая 2023

Как организовать вывоз ТКО из сельских поселений, пояснили псковичам
25 мая 2023

25,5 млн рублей за сутки собрал марафон «Всё для победы!» в эфире «Соловьёв LIVE»
25 мая 2023

В плюсском лесопитомнике побывал Александр Котов
25 мая 2023

Михаил Ведерников высоко оценил проект по обучению школьников налоговой грамотности
25 мая 2023

Личный приём жителей Псковской области провела помощник полпреда президента РФ в СЗФО Елена Малинина

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...