Михаил Ведерников высоко оценил проект по обучению школьников налоговой грамотности

15:13, 25 мая 2023, ПАИ

Апробация пилотного просветительского проекта налоговой грамотности «юНГа» завершилась в Псковской области. Итоги подвели на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова с начальником Управления профессионального развития Федеральной налоговой службы Сергеем Токаревым. Участие в обсуждении также принял член Общественного совета при ФНС РФ, победитель конкурса «Лидеры России» Илья Косых. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках ведомственного проекта «юНГа» во всех школах Псковской области для учащихся 5 и 6 классов проведены уроки налоговой грамотности. В организации свыше 600 встреч с детьми приняли участие более 160 сотрудников ФНС России.

«Проект направлен на формирование налоговой культуры у детей. Уроки максимально адаптированы под возраст учеников. Фактически это конструктор ярких и понятных презентаций с элементами анимации, с помощью которых сотрудники территориальных налоговых органов знакомят школьников с основами налогообложения и ролью этой функции гражданского общества для государства. При проведении уроков также учитываются региональные и иные особенности учебных заведений. Контент также удобен для рассказчиков», — проинформировал Сергей Токарев.

Отдельное внимание организаторов направлено на получение обратной связи по урокам от школьников и учителей. «Это позволяет оперативно корректировать сценарии уроков и совершенствовать подачу материала», — отметил Илья Косых.

Организаторы проекта поблагодарили Михаила Ведерникова за доверие в проведении просветительских занятий для школьников региона. Они отметили высокий уровень оснащения учебных заведений, а также грамотный и социально вовлеченный педагогический и административный коллектив школ, что позволило максимально успешно реализовать поставленные проектом задачи.

Губернатор в свою очередь выразил признательность ФНС РФ за идею проекта. Михаил Ведерников назвал такой подход к знакомству детей с ключевыми общественными обязанностями граждан доступным, современным и ненавязчивым. «Классный проект! Получение знаний о налогах и налогообложении от действующих специалистов с такого возраста позволяет воспитывать ответственных и финансово грамотных жителей нашей страны», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Добавим, что по всей стране в апреле сотрудники налоговых органов провели Единый день налоговой грамотности на основе материалов «юНГа» и с учётом обратной связи, полученной именно от школ Псковской области.