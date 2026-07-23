Четыре фильма покажут в библиотеке Курбатова в рамках кинофестиваля «Западные ворота – 2026»

19:44, 23 июля 2026, ПАИ

Серия кинопоказов пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2026» 25 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятия состоятся в актовом зале библиотеки.

В 12:00 начнётся показ документального фильма «У истоков русской археологии», посвящённого Алексею Уварову – одному из основателей российской археологической науки, первооткрывателю археологических культур и памятников, а также создателю Государственного исторического музея. Спикером выступит Константин Якуненков, генеральный директор ООО «БАТ продакшн».

В 13:30 зрители смогут увидеть картину «Две жизни Алексея Щусева». Лента рассказывает о разносторонней профессиональной карьере зодчего: от работы для Священного Синода и храмовой архитектуры до создания проекта Мавзолея Ленина. Перед показом с приветственным словом выступят продюсеры фильма — Андрей Сысоев и Елизавета Богдан.

Программа продолжится в 15:00 показом фильма «Лисянский. Особое плавание». Картина посвящена русскому моряку, исследователю и географу Юрию Лисянскому, который в составе экспедиции под руководством И. Ф. Крузенштерна совершил первое русское кругосветное плавание. Спикером станет Владислав Шинкин, режиссёр монтажа фильма.

Завершит кинопрограмму в 16:30 биографический фильм «Сергеев‑Ценский. Забытый писатель двух держав». Лента раскрывает творчество советского писателя, автора исторических романов, повестей, рассказов, пьес и стихов, оставившего заметный след в литературе ХХ века. Перед просмотром к зрителям обратятся режиссёр фильма Павел Медведев, сценарист Сергей Лихоткин и режиссёр монтажа Виталий Лернер.

Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».