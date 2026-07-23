Кинокартину «Лисянский. Особое плавание» показали зрителям кинофестиваля «Западные ворота»

20:59, 23 июля 2026, ПАИ

Показ кинокартины «Лисянский. Особое плавание» прошёл в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили ПАИ организаторы.



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы









Картина посвящена русскому моряку, исследователю и географу Юрию Лисянскому, который в составе экспедиции под руководством И. Ф. Крузенштерна совершил первое русское кругосветное плавание.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».