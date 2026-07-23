Юрий Ильин провёл заседание комиссии по профилактике правонарушений в округе

19:20, 23 июля 2026, ПАИ

В Опочецком районе прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством главы муниципалитета Юрия Ильина. В работе комиссии приняли участие представители администрации, правоохранительных органов и профильных служб.

В ходе встречи были подведены итоги первого полугодия 2026 года: участники проанализировали криминогенную обстановку, выявили основные причины совершения преступлений, выработали меры профилактики и скорректировали планы работы на местах.

Отдельное внимание уделили противодействию незаконной миграции. «Важно, чтобы все процессы были прозрачны и соответствовали законодательству», – отметил Юрий Ильин в своём канале в MAX.

Также в повестке дня оказалась проблема незаконного оборота спиртосодержащей продукции. «Эта тема напрямую касается здоровья и жизни наших граждан», – отметили участники комиссии.

Для пресечения продажи контрафакта планируется усилить контроль на территории округа.

По итогам заседания заявлено, что работа по наведению порядка и обеспечению правопорядка будет продолжена комплексно и системно.