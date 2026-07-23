Псковичам назвали алгоритм действий при угрозе отключения газоснабжения

18:50, 23 июля 2026, ПАИ

Что делать, чтобы не отключили от газоснабжения, рассказали специалисты компании «Газпром газораспределение Псков».

Какой закон позволяет отключить абонента от газа?

Отношения между собственником жилья и газовой компанией в части приостановки газоснабжения регулируются постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (постановление 549), постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – постановление 354) и договорами с ресурсоснабжающей организацией на поставку газа и с газораспределительной организацией на техническое обслуживание оборудования.

Газ отключают из-за возникшей задолженности?

Во избежание этой неприятной ситуации нужно вовремя оплачивать счета за потребленный газ. Если вы не оплачиваете услугу в течение двух месяцев, то по окончании расчетного периода поставщик имеет право приостановить подачу газа. Однако это не произойдет немедленно: по закону, «Газпром межрегионгаз Псков» вас обязан письменно уведомить заказным письмом о предстоящем прекращении подачи газа – не позднее, чем за 20 дней (постановление 549, п. 46). Без такого уведомления отключить газ можно только в случае аварии или утечки. Обращаем внимание, что если письмо доставлено, но вы отказались от вручения и проигнорировали извещение из почтового отделения, это не предотвратит прекращение подачи газа.

Требуется ли для отключения газа за долги какое-либо постановление или решение суда?

Согласно существующему законодательству, для прекращения газоснабжения поставщику не требуется решение суда или иной инстанции.

Можно ли предотвратить отключение, если пришло уведомление?

Должнику необходимо полностью оплатить задолженность и предоставить в газовую компанию платежные документы.

Газ уже отключили: что делать?

В случае отключения газа за долги возобновить подачу газа вам смогут только после оплаты суммы задолженности и стоимости работ по отключению и подключению. Поэтому «Газпром межрегионгаз Псков» всегда советует наилучший выход – не запускать ситуацию до такой степени. С документами об оплате задолженности за газ и работ по отключению и подключению (квитанцией), паспортом и свидетельством о праве собственности нужно обратиться в единый клиентский центр газовых компаний и написать заявление в свободной форме о возобновлении газоснабжения в связи с устранением причины его приостановки.

Могут ли отключить газ по другим причинам?

Причиной отключения могут быть отсутствие договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, отказ абонента допускать представителей поставщика газа для проведения проверки, нарушение условий договора (не предоставление информации, необходимой для определения достоверного объема потребленного газа, использование абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в договоре), авария на газовых сетях, неисправность или аварийное состояние газового оборудования.