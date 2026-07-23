В Псковской области снизилась активность клещей

19:59, 23 июля 2026, ПАИ

С 13 по 19 июля в медицинские организации Псковской области из‑за укусов клещей обратились 96 человек, среди них – 34 ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Чаще всего присасывание клещей происходило на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 19 июля с начала сезона в области зарегистрировано 1642 обращения по поводу присасывания клещей – это на 51 % ниже среднемноголетних недельных показателей за 2014–2025 годы (без учёта 2020 и 2021 годов, когда ситуация была обусловлена пандемией). Среди детей зафиксировано 454 обращения – на 45,9 % меньше среднемноголетнего уровня. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года за медицинской помощью из‑за укусов клещей обратились 2510 человек, включая 643 ребёнка.

С начала сезона лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинские организации исследовали 2050 клещей, из них 293 экземпляра – за последнюю неделю. В выборку вошли 1534 клеща, снятых с людей, и 516 особей из объектов окружающей среды. Анализ показал, что 30,38 % клещей (466 из 1534) заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 2,87 % (44 из 1534) – моноцитарным эрлихиозом человека, 1,76 % (27 из 1534) – гранулоцитарным анаплазмозом человека. Доля клещей, инфицированных клещевым вирусным энцефалитом, составила 0,13 % (2 из 1534). На данный момент в регионе выявлено семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.

В рамках профилактических мер за январь – июнь 2026 года вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошли 4588 человек, среди которых 237 детей. Ревакцинацию получили 3215 человек, в том числе 221 ребёнок.

Напомним, с 6 по 12 июля в Псковской области за медицинской помощью из‑за присасывания клещей обратились 76 жителей региона, в том числе 22 ребёнка.