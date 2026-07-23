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Молебен в честь святой Ольги прошёл в Выбутах

Молебен в память святой равноапостольной княгини Ольги прошёл в Выбутах. Богослужение состоялось у стен храма пророка Божия Илии – на малой родине равноапостольной Ольги, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX

«Княгиня Ольга для жителей Псковщины – не просто историческая фигура, а небесная заступница нашей земли», – отметила Наталья Фёдорова.

Первая христианка на Руси, мудрая правительница, воительница и дипломат – такой княгиню Ольгу знают во всей России и за её пределами, подчеркнула она.

В Ольгин день принято поздравлять всех женщин, носящих это имя. «От всей души поздравляю всех Ольг с именинами – пусть ваш ангел‑хранитель оберегает вас от бед и невзгод!» – добавила Наталья Фёдорова.

Напомним, что Псковское агентство информации сделало для псковичей и гостей города подборку главных праздничных событий в карточках. Посмотреть их можно здесь. А с полной программой празднования Дня города можно ознакомиться по ссылке.

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Молебен в честь святой Ольги прошёл в Выбутах

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