Молебен в честь святой Ольги прошёл в Выбутах

18:20, 23 июля 2026, ПАИ

Молебен в память святой равноапостольной княгини Ольги прошёл в Выбутах. Богослужение состоялось у стен храма пророка Божия Илии – на малой родине равноапостольной Ольги, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

«Княгиня Ольга для жителей Псковщины – не просто историческая фигура, а небесная заступница нашей земли», – отметила Наталья Фёдорова.

Первая христианка на Руси, мудрая правительница, воительница и дипломат – такой княгиню Ольгу знают во всей России и за её пределами, подчеркнула она.

В Ольгин день принято поздравлять всех женщин, носящих это имя. «От всей души поздравляю всех Ольг с именинами – пусть ваш ангел‑хранитель оберегает вас от бед и невзгод!» – добавила Наталья Фёдорова.

Напомним, что Псковское агентство информации сделало для псковичей и гостей города подборку главных праздничных событий в карточках. Посмотреть их можно здесь. А с полной программой празднования Дня города можно ознакомиться по ссылке.