Семейный праздник ко Дню крещения Руси пройдёт в Невельском округе

18:38, 23 июля 2026, ПАИ

Семейный праздник «Просвещение от млада до велика» пройдёт в деревне Стуколово Невельского района 28 июля. Мероприятие приурочено ко Дню крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, сообщили ПАИ в пресс-службе Великолукской епархии.

Торжества начнутся в 9:00 с богослужения (часы, божественная литургия и молебен). Затем на прихрамовой территории гостей ждут праздничная трапеза и общение. Соборное богослужение проведёт духовенство Великолукского и Невельского церковных округов Великолукской епархии.

Праздник пройдёт по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы.

Отметим, храм святого равноапостольного князя Владимира, где состоятся мероприятия, построен 25 лет назад между озёрами Малый Иван и Балаздынь у трассы на деревню Опухлики. В последние годы храм был закрыт из‑за отсутствия прихода. Богослужение 28 июля станет первым за несколько лет.

Напомним, 28 июля отмечается День Крещения Руси – эта памятная дата установлена федеральным законом.