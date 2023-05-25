В плюсском лесопитомнике побывал Александр Котов

15:16, 25 мая 2023, ПАИ

Более полумиллиона сеянцев сосны подрастает в лесопитомнике производственной базы компании «РусТимбер Псков» в плюсской деревне Игомель. Уже окрепшие годовалые хвойники в эти дни отправляются на участки вырубки. Теплицы с посадочным материалом этого года председателю областного Собрания депутатов Александру Котову показал руководитель предприятия Алексей Хулкко, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Посев семян в кассеты производится хоть и с помощью сеялки, но с большой долей ручного труда. Всё лето сосны будут подрастать под присмотром в теплице, а зиму проведут на улице, под снегом, чтобы адаптироваться к погодным условиям. «Просят продать, но пока обеспечиваем только себя», – рассказал об обращениях других лесных арендаторов директор «РусТимбер Псков». Однако от планов увеличить посевные площади лесозаготовитель не отказывается и планирует построить в Игомеле третью теплицу.

«Восстановление лесных участков, на которых производилась рубка леса, имеет исключительно важное значение. Это кропотливая работа, требующая больших затрат и серьёзной подготовки, – отметил Александр Котов. – Похвально, когда арендаторы тщательным образом занимаются проведением этих работ – в установленные сроки и в необходимых объёмах. «РусТимбер» в этом плане молодцы и всем пример. Чувствуют свою ответственность за территорию, на которой работают, занимаются благоустройством, ведут большую благотворительную деятельность, помогают местным жителям. Могу сказать только слова благодарности за такое ответственное отношение и к своей работе, и к лесу, и в целом к месту своей деятельности».