Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В плюсском лесопитомнике побывал Александр Котов

Более полумиллиона сеянцев сосны подрастает в лесопитомнике производственной базы компании «РусТимбер Псков» в плюсской деревне Игомель. Уже окрепшие годовалые хвойники в эти дни отправляются на участки вырубки. Теплицы с посадочным материалом этого года председателю областного Собрания депутатов Александру Котову показал руководитель предприятия Алексей Хулкко, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Посев семян в кассеты производится хоть и с помощью сеялки, но с большой долей ручного труда. Всё лето сосны будут подрастать под присмотром в теплице, а зиму проведут на улице, под снегом, чтобы адаптироваться к погодным условиям. «Просят продать, но пока обеспечиваем только себя», – рассказал об обращениях других лесных арендаторов директор «РусТимбер Псков». Однако от планов увеличить посевные площади лесозаготовитель не отказывается и планирует построить в Игомеле третью теплицу.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Восстановление лесных участков, на которых производилась рубка леса, имеет исключительно важное значение. Это кропотливая работа, требующая больших затрат и серьёзной подготовки, – отметил Александр Котов. – Похвально, когда арендаторы тщательным образом занимаются проведением этих работ – в установленные сроки и в необходимых объёмах. «РусТимбер» в этом плане молодцы и всем пример. Чувствуют свою ответственность за территорию, на которой работают, занимаются благоустройством, ведут большую благотворительную деятельность, помогают местным жителям. Могу сказать только слова благодарности за такое ответственное отношение и к своей работе, и к лесу, и в целом к месту своей деятельности».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

ВИДЕОФАКТ Осы свили гнездо в одном из рабочих кабинетов в Пскове
25 мая 2023

Юные артисты из Струг Красных стали первыми на конкурсе «Театральная юность России»
25 мая 2023

Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны

25 мая 2023

Как организовать вывоз ТКО из сельских поселений, пояснили псковичам
25 мая 2023

25,5 млн рублей за сутки собрал марафон «Всё для победы!» в эфире «Соловьёв LIVE»
25 мая 2023

В плюсском лесопитомнике побывал Александр Котов
25 мая 2023

Михаил Ведерников высоко оценил проект по обучению школьников налоговой грамотности
25 мая 2023

Личный приём жителей Псковской области провела помощник полпреда президента РФ в СЗФО Елена Малинина

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...