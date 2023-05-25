Как выбирают дизайн-проект модельных библиотек, рассказала псковский эксперт

18:24, 25 мая 2023, ПАИ

Как выбирается дизайн-проект модельных библиотек, рассказала заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Екатерина Ануфриева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Каждая библиотека уникальна. До того, как стать модельной, под неё уже пишется проект и рисуется дизайн-проект с учётом направления, в котором работает библиотека. Так было с экологически направленной библиотекой «Радуга», и эта направленность у неё до сих пор осталась», – рассказала Екатерина Ануфриева.

По словам Екатерины, дизайн-проект библиотеки «Радуга» в Пскове завязан именно на теме экологии, на теме заповедных мест Псковской области. Также она рассказала, что в Дно дизайн-проект модельной библиотеки был привязан к теме железной дороги.

«Там есть зал ожидания, сектор регистрации и входная группа в библиотеку. Место для проведения мероприятий в этой библиотеке – это платформа номер один, отсюда и такое оформление», – отметила Екатерина Ануфриева.

Она уточнила, что у библиотеки также может появиться «новый смысл», и тогда библиотека будет развиваться в новом направлении.