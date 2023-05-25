Легкоатлетический пробег в поддержку российских спортсменов пройдёт в Пскове

18:05, 25 мая 2023, ПАИ

Легкоатлетический пробег в поддержку российских спортсменов пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 28 мая с 11:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Пробег пройдёт в честь «XXXIV Всероссийского Олимпийского дня». Участники мероприятия – дети дошкольных образовательных учреждений 2016–2020 годов рождения.

Также мероприятия планируются на территории Псковской области с 28 мая по 12 июня в Новосокольническом, Гдовском, Печорском, Псковском районах и Великих Луках. В рамках праздника пройдут «весёлые старты», отметили в комитете.

В мероприятиях торжественного открытия Всероссийского Олимпийского дня примут участие ветераны спорта, руководители и представители органов местного управления, представители региональных федераций и спортивных школ.