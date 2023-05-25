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Общество

Содержание хлоридов в водах Псковской области проверили эксперты

Согласно данным, полученным в ГБУ «Псковская облветлаборатория», содержание хлоридов в водах Псковской области, как правило, находится в пределах от 10 до 100 мг на 1 л воды, однако в единичных случаях встречаются повышения данного показателя до 500 и даже 700 мг на 1 л воды. Об этом сообщили в группе ГБУ «Псковская облветлаборатория» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа ГБУ «Псковская облветлаборатория»

Всего в течение 2022 года специалистами ГБУ «Псковская облветлаборатория» проведено 54 исследования питьевой воды на содержание хлоридов, получен один положительный результат, что составляет 2 %.

Содержание хлоридов в питьевой воде не должно превышать 350 мг на 1 л воды. Если в питьевой воде из колодца или скважины повышено содержание хлоридов, скорее всего, эта вода каким-то образом загрязняется бытовыми сточными водами.

Повышенное содержание хлоридов в питьевой воде придаёт ей солоноватый привкус и оказывает негативное влияние на здоровье человека, также она не пригодна для хозяйственных и технических нужд. Употребляя такую воду, человек испытывает нарушение водно-солевого баланса, у него могут возникать отёчности и нарушения функционирования мочеполовой системы. Также такая вода оказывает повышенную нагрузку на почки и сердце, способствует повышению артериального давления.

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