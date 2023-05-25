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Культура

Более 40 тысяч псковичей зарегистрировано в электронной базе областной библиотеки

Более 40 тысяч псковичей зарегистрировано в электронной базе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом рассказала заместитель генерального директора учреждения Екатерина Ануфриева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«У нас электронное читательское обслуживание. Если кто-то записан в библиотеку знает, что такое электронный читательский билет, причём мы его сейчас развиваем. С этим билетом можно прийти в нашу областную библиотеку, библиотеку имени Каверина и в Дедовическую районную библиотеку. Читатели могут записаться в Дедовичах, приехать и взять книгу в Пскове, либо взять здесь, сдать там, где им удобно», – рассказа Екатерина Ануфриева.

Она подчеркнула, что читатели приходят абсолютно разные и единого портрета нет.

«Научная библиотека обслуживает читателей с 14 лет при получении паспорта. Это и студенты, это и «серебряный возраст», люди с высшим образованием, средним, тут даже образование значение уже не имеет, если ты хочешь читать книгу», – сказала Екатерина Ануфриева.

Она также подчеркнула, что есть постоянные читатели, которые приходят в библиотеку три-четыре раза в неделю и чаще.

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