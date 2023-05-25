В Опочке установят новые комплексы фотофиксации нарушений ПДД

18:57, 25 мая 2023, ПАИ

Вопрос установки технических средств автоматической фотофиксации обсуждался 24 мая на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Опочецкого района, сообщили ПАИ в районной газете «Красный маяк».

Кроме членов комиссии на заседании присутствовала заместитель начальника штаба – начальник инспекции штаба УМВД Елена Павлова, начальник МО МВД России «Опочецкий» Владимир Тимофеев и начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

С инициативой установки трех комплексов фотофиксации выступила начальник ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» Оксана Алексеева. Она отметила, что технические средства предполагается установить на наиболее аварийно-опасных участках дорог, где наблюдается наибольшая интенсивность движения пешеходов и транспорта, находятся детские образовательные учреждения, чтобы дисциплинировать водителей и снизить или предупредить аварийность.

«Исходя из статистики в Опочке наиболее аварийные участки это улица Дзержинского (пешеходный переход от школы № 4), улица Коммунальная (от дома № 70 до дома № 7). Кроме того, на этих участках зафиксировано наибольшее количество грубых нарушений правил дорожного движения», - уточнила Оксана Алексеева.

Её предложение было поддержано Юрием Федоровым. Он сообщил, что необходимые документы уже направлены в соответствующие ведомства на рассмотрение.

Оксана Алексеева также выделила еще одну проблему – ненадлежащее состояние некоторых участков автомобильных дорог на территории города, в частности улицы Дзержинского. В адрес ГБУ «Псковавтодор» было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости устранения недостатков.

Итог заседания подвел глава Опочецкого района Юрий Ильин. Он обобщил принятые членами комиссии решения и обозначил вопросы для следующей встречи.