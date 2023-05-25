В Опочке установят новые комплексы фотофиксации нарушений ПДД
Вопрос установки технических средств автоматической фотофиксации обсуждался 24 мая на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Опочецкого района, сообщили ПАИ в районной газете «Красный маяк».
Кроме членов комиссии на заседании присутствовала заместитель начальника штаба – начальник инспекции штаба УМВД Елена Павлова, начальник МО МВД России «Опочецкий» Владимир Тимофеев и начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.
С инициативой установки трех комплексов фотофиксации выступила начальник ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» Оксана Алексеева. Она отметила, что технические средства предполагается установить на наиболее аварийно-опасных участках дорог, где наблюдается наибольшая интенсивность движения пешеходов и транспорта, находятся детские образовательные учреждения, чтобы дисциплинировать водителей и снизить или предупредить аварийность.
«Исходя из статистики в Опочке наиболее аварийные участки это улица Дзержинского (пешеходный переход от школы № 4), улица Коммунальная (от дома № 70 до дома № 7). Кроме того, на этих участках зафиксировано наибольшее количество грубых нарушений правил дорожного движения», - уточнила Оксана Алексеева.
Её предложение было поддержано Юрием Федоровым. Он сообщил, что необходимые документы уже направлены в соответствующие ведомства на рассмотрение.
Оксана Алексеева также выделила еще одну проблему – ненадлежащее состояние некоторых участков автомобильных дорог на территории города, в частности улицы Дзержинского. В адрес ГБУ «Псковавтодор» было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости устранения недостатков.
Итог заседания подвел глава Опочецкого района Юрий Ильин. Он обобщил принятые членами комиссии решения и обозначил вопросы для следующей встречи.